Бородина рассказала о причине, по которой не выходила на связь

Ксения Бородина, популярная телеведущая в России, недавно засветилась в социальных сетях после недолгого отсутствия. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Бородина все же вышла на связь с поклонниками, которые не на шутку разволновались. Оно и понятно, ведь звезда, по меркам социальных сетей, давно не появлялась в интернете. Оказывается, на то была своя причина, о чем и рассказала российская телеведущая.

По ее словам, на данный момент она принимает участие в съемках нового проекта. Именно поэтому ведение социальных сетей ушло на второй план. Ведь когда ими заниматься, если времени совсем не остается?

Наверняка для подписчиков знаменитости это стало довольно радостной новостью, ведь Бородина не участвовала ни в каких проектах аж с конца 2022 года.