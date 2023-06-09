Боррель призвал Россию и Украину немедленно прекратить огонь в Херсонской области

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал непрекращающиеся боевые действия в Херсонской области в условиях подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что ВСУ нанесли удар по городу Голая Пристань, а именно по пунктам эвакуации мирного населения, спасающегося от подтопления. Он указал, что в результате непрекращающихся обстрелом уже погибли два человека, среди которых беременная женщина.

«Поступают сообщения об обстрелах, ставящих под угрозу усилия по спасению гражданских лиц в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», - написал Боррель в Twitter.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.