Борщева заявила, что ее несовершеннолетние дети ревнуют друг друга к родителям

Напомним, что сейчас 40-летняя актриса театра и кино воспитывает двух дочек. Старшей Марте уже исполнилось шестнадцать лет, а младшей Уме – восемь. Видимо, они так сильно любят своих родителей, что ревнуют друг друга к ним. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Экс-участница шоу Comedy Woman рассказала, что старшая дочка Марта на данный момент хочет пойти по стопам матери – она пробуется в разные сериалы и фильмы. Младшая тоже не отстает: Уме нравится заниматься пантомимой и ходить в музыкальную школу.

Казалось бы, вот она – семейная идиллия, когда каждый ребенок знает, чего хочет от жизни. Но один момент все же огорчает Елену Борщеву. Как выяснилось, две наследницы с ревностью делят между собой родителей. Поэтому мама старается общаться с дочками, живущими в разных комнатах, по отдельности.