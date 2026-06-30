Борщевик может стать удобрением: какая ошибка приведет к катастрофе

Несмотря на высокое содержание питательных веществ, борщевик Сосновского остается опасным сорняком. Специалист рассказал, в каких условиях растение можно переработать в компост и почему его массовое применение невозможно. Об этом пишет REGIONS .

Борщевик содержит много питательных веществ

По словам агронома Леонида Суровцева, борщевик Сосновского действительно богат питательными элементами. В его зеленой массе содержатся азот, фосфор, калий, кальций, а также белки, сахара и витамины. Теоретически это делает растение подходящим сырьем для компоста или зеленого удобрения.

Однако, несмотря на состав, растение не используется в сельском хозяйстве на постоянной основе.

Главная проблема связана с опасностью распространения

Специалист подчеркнул, что основная причина отказа от использования борщевика — его высокая живучесть и способность к быстрому распространению. Одно растение может формировать десятки тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве многие годы.

Даже небольшая ошибка при переработке может привести к заражению участка на длительный срок, что делает растение крайне нежелательным для хозяйственного использования.

Растение опасно для человека при контакте

Еще один фактор — токсичность сока борщевика. При попадании на кожу он повышает чувствительность к солнечному свету и может вызывать сильные ожоги.

Поэтому работа с растением требует полной защиты, включая плотную одежду, перчатки и средства защиты глаз и дыхательных путей. Это делает его переработку трудоемкой и небезопасной.

Как борщевик можно использовать в компосте

Несмотря на риски, агроном отметил, что борщевик можно перерабатывать в компост при строгом соблюдении правил. Скашивать растение необходимо до начала цветения, чтобы избежать распространения семян.

Собранную массу укладывают в компостные кучи слоями с землей и органическими отходами. В процессе разложения внутри массы повышается температура, что уничтожает семена и позволяет получить безопасное удобрение через несколько месяцев.

Почему метод не подходит для массового применения

По словам специалиста, даже при возможности получения качественного компоста из борщевика его использование в промышленном масштабе остается нецелесообразным. Риски распространения сорняка и сложность безопасной переработки значительно превышают потенциальную пользу.

Эксперт подчеркнул, что в случае сомнений лучше отказаться от использования растения и утилизировать его безопасным способом, чтобы не допустить заражения участка.