В Подмосковье появилась региональная площадка Медиацентра Росмолодежи

В Подмосковье в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» прошло открытие региональной площадки Медиацентра Росмолодежи, которая объединит молодых медиаспециалистов региона. К команде проекта присоединились активисты школьных, студенческих, молодежных редакций и блогеры в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят развиваться в сфере медиа. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье в каждом из 56 муниципалитетов есть молодые люди, которые интересуются медиа, журналистикой, блогингом, созданием контента самых разных форматов. На сегодняшний день наше медиасообщество уже объединяет более 120 человек, которые ведут социальные сети, снимают репортажи и подкасты на важные темы — от экологии и волонтерства до городских инициатив и культурных проектов. Именно они формируют информационное пространство для молодежи нашего региона», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула важность создания всех условий для развития их потенциала и возможности самореализации в этой сфере. Региональную площадку открыли в рамках смены «Единство». Ее участниками стали представители муниципальных образований и региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, культуры и спорта, сотрудники подразделений по молодежной политике вузов и ссузов, лидеры местных отделений Движения Первых и не только. Молодые медиаспециалисты в рамках мероприятия также присоединились ко встрече с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ольга Кузнецова подчеркнула, что региональные площадки медиацентра позволяют ребятам объединяться в команды, создавать свои проекты вместе и перенимать опыт друг друга.

Руководители молодежных организаций Подмосковья приняли участие в круглом столе и обсудили планы по дальнейшей совместной работе с молодежью и формированию единой информационной политики региона.

Напомним, что для того, чтобы войти в состав команды Всероссийского молодежного медиацентра и присоединиться к работе региональной площадки, нужно подать заявку на сайте Центра «ШУМ».

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