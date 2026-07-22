В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 22 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Волоколамском, Клинском и Сергиево-Посадском — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 23 и 24 июля, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17-24 градусов, ночью — +9-15. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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