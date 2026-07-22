Молодежь и семьи: кто чаще всего планирует расширение автопарка в РФ
ТАСС: 37% россиян до 34 лет хотят еще одну машину
Исследование показало, что 29% россиян собираются приобрести дополнительную машину в семью в ближайшие 1–2 года. Средний бюджет на покупку составляет около ₽2,2 млн, а главная причина — потребность в независимом перемещении близких, пишет ТАСС.
Детали исследования и бюджеты покупателей
По данным аналитиков, интерес к расширению семейного автопарка наиболее высок среди молодежи и граждан активного возраста:
- Возраст и спрос: О покупке еще одной машины задумываются 37% респондентов в возрасте 25–34 лет и 36% среди молодежи 18–24 лет. В категории старше 65 лет показатель составляет лишь 12%.
- Новое авто или с пробегом: Среди тех, кто точно твердо решил брать вторую машину, 50% выбирают авто из салона, а 40% нацелены на вторичный рынок (в общей массе потенциальных покупателей б/у выбирают 46%, а новые — 43%).
- Зачем нужна вторая машина:
- 52% — для независимого передвижения членов семьи;
- 24% — хотят авто другого класса или типа кузова;
- 20% — для конкретных практических задач;
- 18% — для путешествий и поездок на природу.
- Бюджет на покупку:
- 54% респондентов рассчитывают уложиться в сумму до ₽2 млн;
- 20% выделяют от ₽2 тыс. до ₽3 тыс. (от ₽2 млн до ₽3 млн);
- 14% готовы потратить от ₽3 млн до ₽5 млн;
- 8% закладывают бюджет свыше ₽5 млн.