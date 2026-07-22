«Он назвал самой большой любовью в жизни»: Галустян тайно женился на визажистке

Известный комик и актер Михаил Галустян перестал скрывать свою личную жизнь. Как выяснилось, он официально женился на визажистке Лилии Киосе, пишет KP.RU. Пара познакомилась три года назад в Китае, где Галустян снимался в реалити-шоу «Сокровища императора».

Лилия работала визажисткой артиста, и между ними сразу возникла искра. По словам источника из окружения 46-летнего актета, Михаил влюбился с первого взгляда и сейчас называет Киосе «самой большой любовью своей жизни».

Первые признаки того, что в жизни звезды произошли перемены, появились на премьере фильма «Королек моей любви», где Галустян сыграл главную роль. На безымянном пальце Лилии заметили изящное кольцо из белого золота 750-й пробы с бриллиантом огранки багет. Ювелир Григорий Бакатов оценил украшение в ₽3-5 млн.

Позже стало известно, что пара официально расписалась в конце июня. Лилия уже сменила фамилию — теперь она Лилия Галустян, и влюбленные строят планы на совместное будущее, включая рождение общих детей.

Для Галустяна этот брак стал вторым. В апреле прошлого года он сообщил о разводе с Викторией Штефанец, с которой прожил 18 лет. В этом союзе родились две дочери. Для Лилии этот брак тоже второй — ранее она была замужем за артистом мюзикла «Шахматы» Андреем Федоровым.

Ранее сообщалось, что бывшая участница «Ранеток» Анна Руднева вышла замуж в третий раз.