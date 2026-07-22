Прочь «зеленые масла»: как Ярославль избавится от опасных ядовитых отходов
В Ярославле захотели подготовиться к ликвидации токсичных отходов
Правительство Ярославской области подвело итоги экологической работы за первое полугодие 2026 года. В регионе стартует подготовка к ликвидации опасных нефтеотходов бывшего сажевого завода, запланировано строительство мусоросортировочного комплекса и высадка 10 млн сеянцев леса. Об этом пишет Ярэкспресс.
Ключевые экологические проекты региона
В правительстве области отметили, что работа ведет по нескольким ключевым направлениям: от опасных объектов накопленного вреда до расчистки рек.
- Ликвидация токсичных отходов:
- На месте бывшего сажевого завода в Дзержинском районе Ярославля в 2026 году проведут изыскания для нейтрализации очага «зеленых масел». Полную ликвидацию закончат в 2028–2030 годах.
- Параллельно идет подготовка к рекультивации кислых гудронов и шламонакопителя на ул. Елены Колесовой.
- Переработка ТКО:
- До 2030 года в Ярославском округе построят современный комплекс по обращению с отходами (мусоросортировка и утилизация) для сокращения объемов захоронений на полигонах.
- Восстановление водоемов:
- Ведется расчистка рек Обноры и Учи в Любиме, готовятся проекты по рекам Вопша и Урочь, а пруды Петропавловского парка планируют включить в федпрограмму.
- Экоконтроль и лесное хозяйство:
- Проведено 178 выездных обследований по жалобам жителей; предприятие «Феникс» в Тутаеве через суд обяжут модернизировать очистные системы.
- Высажено более 4 тыс. га леса (план до конца сезона — около 10 млн сеянцев хвойных пород). В 2026 году не зафиксировано лесных пожаров, а объем незаконных рубок упал на 22%.