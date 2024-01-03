Борт с освобожденными из украинского плена россиянами сел на аэродроме Чкаловский в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена россияне сразу по прибытию на подмосковный аэродром Чкаловский высказали слова благодарность все тем, кто принимал участие в их возвращении на родину. Кадры публикует телеканал РЕН.

Ранее сообщалось, что Украина вернула России 248 взятых ранее в плен российских военных. Как уточнили в Минобороны РФ, возврату находившихся в украинском плену 248 россиян предшествовали долгие и утомительные переговоры с ВСУ и руководством соседнего государства.

«Мы очень рады и благодарны нашей стране, в первую очередь, нашим родным. Тем волонтерам, которые нам помогали, и, конечно, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Спасибо вам большое!» – признался один из вернувшихся военных.

Другой россиянин рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, когда принял освобожденных российских военных, сразу же сделал все, чтобы бывшие пленные смогли незамедлительно связаться по телефону с родными.

Ранее Депутат ГД Саралиев сообщил, что 75 российских бойцов вернулись из украинского плена без обмена.