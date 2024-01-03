Депутат ГД Саралиев: 75 российских бойцов вернулись из украинского плена без обмена

В ходе произошедшего сегодня во вторник, 3 января, обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле 173 на 173 еще 75 российских бойцов вернулись на родину без обмена, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее сообщалось, что Украина вернула России 248 взятых ранее в плен российских военных. Как уточнили в Минобороны РФ, возврату находившихся в украинском плену 248 россиян предшествовали долгие и утомительные переговоры с ВСУ и руководством соседнего государства.

«Российская Федерация сегодня вернула из украинского плена без обмена 75 российских военнослужащих», — написал Саралиев в своем аккаунте в соцсетях.

Законодатель выразил благодарность всем причастным к переговорам с украинской стороной российским профильным ведомствам за предпринятые для освобождения военных ВС РФ усилия.