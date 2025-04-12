Борт с сидевшими в тюрьме Туниса российскими туристами сел в Шереметьево

Только что в субботу, 12 апреля, в столичном аэропорту «Шереметьево» приземлился самолет, на борту которого находилась часть группы россиян, освобожденных в Тунисе. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время россияне находятся на стойке получения багажа. После чего пройдут пограничный контроль.

В минувшую пятницу, 11 апреля, посольство Российской Федерации официально подтвердило информацию об освобождении граждан России. В дипломатическом представительстве уточнили, что освобожденные россияне в ближайшее время покинут территорию Туниса и отправятся на родину, в Россию.

В конце января посольство России в Тунисе информировало о том, что граждане России, которые были задержаны, содержатся в пяти исправительных учреждениях страны. Трое из них находятся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, ещё трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне. Одна россиянка содержится в женской тюрьме Манубы. При этом какие-либо обвинения россиянам предъявлены местными властями не были.

Представители консульского отдела посольства Российской Федерации посетили всех людей, которые были задержаны.

После этого родственники и друзья арестованных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. В декабре на платформе Change.org появилась петиция с этой просьбой.