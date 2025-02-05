Борт с возвращенными из плена солдатами ВС РФ приземлился в Москве

В одном из аэропортов Москвы совершил посадку самолет, который доставил на родину российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях.

В нескольких телеграм-каналах опубликовали видео, на котором запечатлено приземление самолета и встреча наших солдат в Москве.

150 российских военнослужащих могут наконец-то расслабиться — их ждет долгожданная встреча с родными и продолжительный период восстановления.

Сегодня днем, 5 февраля, Министерство обороны России сообщило об освобождении 150 военнопленных при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Им будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.