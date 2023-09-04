Бортич выложила новые откровенные снимки в прозрачном боди

Как сообщает издание «Утро.ру» , актриса Александра Бортич порадовала своих поклонников новыми горячими кадрами в социальных сетях

Своими провокационными фотографиями девушка не оставила равнодушными пользователей интернета. Недавно она выложила довольно провокационный снимок, где лежит на полу в прозрачном черном боди.

Оно не только подчеркивает формы актрисы, но и почти полностью обнажает грудь. Конечно, ее пришлось скрыть с помощью фотошопа. Кто знает, на что решилась бы Бортич, если не правила онлайн-площадки?.. Так или иначе, горячий образ дополнил пиджак оверсайз.

Пользователи, восхищаясь красотой актрисы, оставляют восторженные отзывы. Она получила множество лайков и комментариев под фотографией.