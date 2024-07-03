Бортпроводник Костицкий считает, что летом авиакомпаниям не хватает работников

Слухи о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за дефицита бортпроводников опровергнуты авиакомпанией. Представители авиакомпании позднее объяснили, что малое число рейсов было объединено и выполнено на широкофюзеляжном флоте в пиковые периоды летнего расписания. По словам экс-проводника Виталия Костицкого, подобные ситуации все же не являются редкостью. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что летом нередко случается настолько плотно забитый график, переналет. В отдельных компаниях имеется дефицит бортпроводников, и в связи с этим открывается набор в летние месяцы. Однако из-за перенасыщенности работы в летний сезон зимой многих насильно отправляют в отпуска.

По мнению бывшего бортпроводника, подобные ситуации вовсе не редкость, однако у «Аэрофлота» работников хватать всегда должно, скорее всего, имеются даже и резервы. Это же относится и к чартерным авиакомпаниям, которые в любое время года укомплектованы и много летают.