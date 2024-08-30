Бортпроводник «Уральских авиалиний» вывихнул плечо во время инструктажа

Инцидент произошел в четверг, 29 августа, во время предполетного инструктажа пассажиров. Авиалайнер вернулся на стоянку из-за травмы стюарда. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Старший бортпроводник демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в результате чего неожиданно вывихнул плечевой сустав. Он почувствовал резкую боль. На место вызвали сотрудников скорой помощи.

Самолет «Уральских авиалиний» с 163 пассажирами на борту был вынужден вернуться на стоянку. Травмированного бортпроводника отвезли в больницу. После замены члена экипажа лайнер Airbus вылетел с часовой задержкой рейсом Сочи-Казань.

Ранее стюардесса Сидорова рассказала, почему бортпроводники должны быть высокими. Оказалось, что это одно из обязательных условий для прохождения собеседования.