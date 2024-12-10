Бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли в Москве, пытаясь запрыгнуть в поезд

Две молодые сотрудницы уральской авиакомпании погибли на железнодорожных путях в столице, предположительно, из-за нарушений правил безопасности. Об этом стало известно РИА Новости.

Пресс-секретарь компании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова сообщила федеральному агентству, что две сотрудницы 19 и 20 лет трагично погибли под колесами поезда. Также представитель перевозчика отметил, что несчастный случай произошел в нерабочее время, девушки были без формы. В этот день они проводили время по собственному усмотрению.

По предварительной версии транспортного СК, бортпроводницы шли утром вдоль путей, а когда увидели поезд, то решили в него запрыгнуть. Эта попытка стоила девушкам жизней.

В обстоятельствах произошедшего разбираются. Проводится проверка в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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