В Нижнем Новгороде задержали россиянина с гражданством ФРГ, готовившего подрыв ж/д путей

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который параллельно имеет гражданство Германии, за намерение совершить подрыв железнодорожных путей, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание произошло в Нижнем Новгороде. Ведомство публикует кадры допроса. Задержанный сообщил, что прибыл в Россию в 2023 году для замены паспорта гражданина РФ. Он рассказал, что в интернете познакомился с мужчиной. В ходе беседы выяснилось, что новый знакомый — это сотрудник украинских спецслужб. Задержанный и новый приятель договорились о сотрудничестве.

Задержанный рассказал, что выполнял различные задания за вознаграждение. В последний раз куратор поставил новую задачу — подорвать железнодорожные пути. Кроме того, «работодатель» попросил установить камеру для слежки за движением поездов.

«Согласно показаниям задержанного, в ноябре 2024 года он за обещанное куратором денежное вознаграждение осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде с использованием обнаруженного у него СВУ», — сообщили в ЦОС.

На допросе задержанный рассказал, что забрал из тайника необходимые приборы. Из них он должен был собрать взрывное устройство. Представитель украинских спецслужб курировал его действия. Сотрудники ФСБ препятствовали совершению диверсии.

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