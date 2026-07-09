Босиком по стеклам в Кремле, а не в Перми: SHAMAN раскрыл правду о вирусном видео с падением

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опроверг растиражированные в соцсетях слухи о падении со сцены в Перми. В своем Telegram-канале певец пояснил, что разошедшееся видео снято еще в 2023 году в Государственном Кремлевском дворце, а не на недавнем концерте.

По его словам, во время театрализованного номера он танцевал босиком на стеклах и поранил ногу, но выступление не прервал.

«Тогда во время театрализованного номера я танцевал босиком на стеклах и поранил ногу. Несмотря на это, я продолжил выступление. Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на провокации», — написал артист.

Он добавил, что сейчас находится в Светлогорске, где готовится к сольному концерту.