Ботокс с маркетплейса: почему желание сэкономить может обернуться катастрофой для лица

Доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Пироговского Университета Алиса Шарова предостерегла от покупки ботокса и гиалуроновой кислоты на маркетплейсах. В беседе с ТАСС она объяснила, что онлайн-площадки не могут гарантировать ни подлинность препаратов, ни соблюдение условий их хранения.

По словам специалиста, приобретение инъекционных средств через маркетплейсы опасно, поскольку отследить оригинальность продукции и правильность ее транспортировки и складирования невозможно. Шарова подчеркнула, что ботулотоксины требуют строгого температурного режима — от +5 до +8 градусов, — и задалась вопросом, какие гарантии способен предоставить маркетплейс, что эти требования действительно соблюдались. Она также отметила, что подобные препараты обладают высокой биологической активностью и могут применяться исключительно врачами, прошедшими специальное обучение и имеющими соответствующее свидетельство.

Врач добавила, что в клиниках эстетической медицины инъекционные препараты закупаются у официальных дистрибьюторов или напрямую у производителей и снабжены маркировкой «Честный знак», позволяющей проверить каждый флакон и шприц. Ответственность за процедуры, по ее словам, несут клиника и врач, непосредственно выполняющие манипуляции.