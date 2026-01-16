«Ботва» как пароль апокалипсиса: страшная радиостанция снова напугала мир своим посланием

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в среде радиолюбителей как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым сообщением. Сигнал, зафиксированный 16 января в 19:16 по московскому времени, содержал набор символов и слово «ботва», сообщает Газета.ру.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем активность передатчика, прозвучавшее сообщение имело следующий вид: «НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023». Накануне станция также осуществляла вещание, используя в шифровке другое слово — «люэсобаул».

По статистике, в 2025 году передатчик УВБ-76 вышел в эфир 357 раз. Наиболее активным месяцем стал июнь, когда было передано 49 сообщений. На втором месте по количеству эфирных выходов оказался февраль с 43 посланиями. За ним следуют август (38 передач), декабрь (36) и март (34). Самым частым позывным в шифровках за минувший год стал сигнал «НЖТИ», который прозвучал 331 раз. Реже в эфире появлялись позывные «ЦЖАП» (11 раз) и «УЛВН» (6 раз).

Ранее священник Степанов рассказал, допустимо ли разбавлять крещенскую воду в домашних условиях.