«Божий посланник против дрона». Огромный орел спас российского штурмовика от удара ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции произошел удивительный случай, который его участники уже назвали настоящим чудом.

Хищная птица атаковала украинский FPV-дрон, тем самым защитив от неминуемой гибели российского военнослужащего. Эту историю в беседе с РИА Новости раскрыл войсковой священник группировки «Днепр», помощник командира дивизии отец Валерий Черненко.

Как рассказал священнослужитель, боец, выполнявший штурмовые задачи, внезапно услышал характерный звук приближающегося вражеского беспилотника. Понимая, что счет идет на секунды, военный начал читать молитву. В этот самый момент его внимание привлек объект, который он сначала принял за огромный камень. Этим «камнем» оказалась крупная птица — орел, который буквально спикировал на дрон и уничтожил его ценой собственной жизни, предотвратив атаку на человека.

«Орел, каких, говорит, в зоопарке никогда не видел, берет своими могучими когтями этот дрон… Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал Черненко.

