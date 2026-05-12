«Божий знак»: в освобождении села под Сумами верующие увидели надежду на возрождение древнего крестного хода

Освобождение села Мирополье Сумской области, о котором военные сообщили в начале мая, вызвало особый отклик у православных верующих. Многие увидели в этом не просто военный успех, а символическое событие, способное вернуть к жизни давнюю духовную традицию, прерванную годами конфликта.

Дело в том, что неподалеку от Мирополья расположено село Горналь, где находится знаменитый Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Именно здесь несколько веков назад была обретена Пряжевская икона Божьей матери, которая почитается как чудотворная. Считается, что она исцеляет от тяжелых недугов, помогает в житейских трудностях и дарует надежду бездетным парам.

История монастыря уходит корнями в 70-е годы XVII века, когда здесь поселились монахи Феодосий, Лаврентий и Нектарий, принесшие с собой икону Николая Чудотворца. Позже в этих местах построили деревянную церковь, а затем и большой храм. В XVIII веке обитель закрыли, но вскоре, по преданию, здесь начали происходить чудеса: перед иконами сами собой загорались свечи, а спустя несколько лет была обретена та самая Пряжевская икона.

С ней связано немало исцелений. Местный купец Косма Купреев, уже не встававший с постели, молился перед образом и победил болезнь, после чего решил восстановить монастырь. Известно, что в 1878 году красотой этих мест был впечатлен сам Достоевский.

В 1922 году монастырь закрыли большевики, и монахи ушли в меловые пещеры, бережно сохраняя святыню. За четыре года до Великой Отечественной войны их окончательно изгнали, а в монастырских зданиях разместили сначала колонию для малолетних преступников, затем — школу-интернат.

В начале 2000-х обитель вновь открылась, и тогда же возобновили знаменитый Горнальский крестный ход — впервые его провели еще в 1867 году. Верующие шли из монастыря в Мирополье с иконой в руках. Этот крестный ход считался единственным, проходившим по территории двух государств. Однако традиция просуществовала всего двенадцать лет. Теперь, с освобождением Мирополья, верующие надеются, что крестный ход удастся возродить вновь.