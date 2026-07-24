Брак с мусульманином: священник назвал главные риски для православной женщины
Протоиерей Самохин: брак православной с мусульманином сопряжен с рисками
Брак православной женщины с мужчиной-мусульманином возможен, но сопряжен с серьезными рисками, заявил протоиерей Михаил Самохин — пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии. Священник ответил на вопрос читательницы журнала «Фома», чей избранник является мусульманином по происхождению.
Женщина рассказала, что ее жених не требует от нее смены веры, уважает ее православие, не препятствует посещению храма и готов защищать их отношения перед своей семьей. Пара также обсуждает возможность познакомить будущих детей с обеими религиями, чтобы впоследствии они могли сделать самостоятельный выбор.
Протоиерей Михаил Самохин отметил, что за годы служения ему встречались самые разные истории межрелигиозных браков — как трагические, так и благополучные. По его словам, предсказать развитие таких отношений заранее невозможно, однако опыт показывает, что подобный союз связан со многими рисками, и окончательное решение остается за женщиной.
Священник также обратил особое внимание на вопрос воспитания детей. Он считает, что отказ от крещения ребенка и оставление его вне церковной жизни может стать серьезной духовной проблемой для православного родителя.
При этом протоиерей напомнил, что Православная Церковь признает браки, зарегистрированные в органах ЗАГС. Такой союз не будет считаться блудным сожительством и не станет препятствием для участия супруги в церковной жизни.
В завершение священник посоветовал женщине молиться о том, чтобы ее избранник принял крещение. В этом случае, по его мнению, супруги смогут обвенчаться.