Брак с мусульманином: священник назвал главные риски для православной женщины

Брак православной женщины с мужчиной-мусульманином возможен, но сопряжен с серьезными рисками, заявил протоиерей Михаил Самохин — пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии. Священник ответил на вопрос читательницы журнала « Фома », чей избранник является мусульманином по происхождению.

Женщина рассказала, что ее жених не требует от нее смены веры, уважает ее православие, не препятствует посещению храма и готов защищать их отношения перед своей семьей. Пара также обсуждает возможность познакомить будущих детей с обеими религиями, чтобы впоследствии они могли сделать самостоятельный выбор.

Протоиерей Михаил Самохин отметил, что за годы служения ему встречались самые разные истории межрелигиозных браков — как трагические, так и благополучные. По его словам, предсказать развитие таких отношений заранее невозможно, однако опыт показывает, что подобный союз связан со многими рисками, и окончательное решение остается за женщиной.

Священник также обратил особое внимание на вопрос воспитания детей. Он считает, что отказ от крещения ребенка и оставление его вне церковной жизни может стать серьезной духовной проблемой для православного родителя.

При этом протоиерей напомнил, что Православная Церковь признает браки, зарегистрированные в органах ЗАГС. Такой союз не будет считаться блудным сожительством и не станет препятствием для участия супруги в церковной жизни.

В завершение священник посоветовал женщине молиться о том, чтобы ее избранник принял крещение. В этом случае, по его мнению, супруги смогут обвенчаться.