«Сначала Плетнева, потом Лобода»: украинская и российская певицы выступили на закрытом дне рождения в Алма-Ате

В Алма-Ате 19 июля прошел закрытый корпоратив в честь первого дня рождения дочки одного из богатейших бизнесменов Грузии. Мероприятие с морской тематикой организовали на территории парка при Swissotel Almaty, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash. Гостей ждали масштабное лазерное шоу над бассейном и выступления звезд. Съемка была строго запрещена, а праздник проходил под усиленной охраной.

Первой на сцену вышла солистка группы «Витнаж» Анна Плетнева. Ее 40-минутный сет оценили в ₽3,5 млн. Присутствие певицы стало одним из главных пунктов программы вечера на волне успеха кавказской версии хита «Ева». Коллектив Плетневой разместили в Swissotel, но в более бюджетных условиях по сравнению с командой второй звезды вечера.

Фото: [ скриншот видео ]

Главным сюрпризом для гостей стала украинская певица Светлана Лобода. Как отмечает Mash, организаторы выстроили схему выступления по принципу «сначала артист попроще, потом украинская певица». Гонорар Лободы составил €150 тысяч (примерно ₽13,8 млн), а с учетом перелета, проживания, райдера и прочих расходов заказчики потратили на ее выступление около ₽16,6 млн.

Райдер артистки был роскошным: самый дорогой номер в Ritz-Carlton, перелет бизнес-классом, Maybach с водителем и специальное питание. Среди необычных пунктов — соль и ванночка для ног после концерта.

Лобода появилась и покинула площадку максимально незаметно: ее привозили и увозили окольными путями, а с территории она ушла в черной накидке. Несмотря на свою публичную позицию, певица исполняла песни на русском языке. Контактов с гостями почти не было: Лобода поздравила именинницу со сцены, перекинулась парой слов с родителями и сделала несколько фото. До самого выступления артистка даже не знала, кто является заказчиком торжества.

Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант провел свадьбу сына аптечного магната в Петербурге.