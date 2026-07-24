Игорь Брынцалов подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Мособлдумы

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов подал документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в депутаты Мособлдумы по Реутовскому одномандатному избирательному округу № 19. Он объединяет Балашиху и Реутов, сообщает пресс-служба «Единой России».

Он одержал победу в предварительном голосовании «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая. Кандидатуру Брынцалова поддержали на региональной конференции партии 2 июля. Вскоре избирательная комиссия проведет проверку документов и примет решение о регистрации кандидата в порядке, установленном законодательством.

«Для меня участие в выборах означает личную ответственность за развитие Подмосковья и реализацию тех программ, которые мы уже начали», — отметил Игорь Брынцалов.

По его словам, на прошлых выборах было собрано свыше 780 тыс. наказов жителей по всей области, теперь «Единая Россия» формирует новую народную программу на ближайшие пять лет. Брынцалов уточнил. что от граждан поступило более 200 тыс. инициатив.

В сообщении добавили, что он является депутатом Мособлдумы с 1997 года. С 2011 года и по настоящее время Брынцалов остается председателем регионального парламента. В 2026 году он избран председателем Совета законодателей Центрального федерального округа. За годы его работы в Мособлдуме приняты законы, направленные на поддержку участников СВО, семей с детьми, развитие здравоохранения, образования, дорожного строительства и социальной сферы.

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