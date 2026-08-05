Браслет за ₽100 тысяч и свеча за ₽5 тысяч: священник объяснил, зачем храмам продавать мерч

Священник Филипп Ильяшенко в беседе с « Вечерней Москвой » заявил, что храмы могут продавать собственную продукцию, если доходы прозрачно направляются на церковные и социальные нужды. Он пояснил, что приходы и епархии как юридические лица содержат себя самостоятельно, а средства требуются для работы храмов, столовых для бедных и бездомных, а также для помощи прихожанам в больницах.

По словам священника, в такой деятельности нет ничего нового или предосудительного. Церковь благословляет честный труд, и исторически при монастырях и приходах работали кулинарные, пекарные, швейные и ювелирные мастерские. Содержание церковной жизни всегда обеспечивалось добровольными пожертвованиями и доходами хозяйственных подразделений. Если люди готовы покупать вещи, чтобы поддержать храм, в этом нет греха, главное — чтобы заработок был прозрачным и шел на заявленные нужды.

Ранее Крестовоздвиженский храм в Тверской области выпустил коллекцию лонгсливов, футболок, платков и ювелирных украшений. Серебряный браслет стоит ₽100 тысяч, лонгслив с портретом Николая II — ₽25 тысяч, аромасвеча — более ₽5 тысяч. Прибыль обещают направить на реставрацию храма.