Брат милосердия: житель Подмосковья отправил родственника в рехаб, чтобы обчистить его счет

В Московской области вынесен приговор местному жителю, который обчистил банковский счет своего брата, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, инцидент рассматривался в Видновском городском суде.

Фигурант дела — Белевский Д. — обвинялся в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Следствие доказало, что он похитил более семи миллионов рублей, принадлежавших его родному брату. Схема оказалась циничной: мужчина помог брату устроиться в реабилитационный центр, а затем забрал его мобильный телефон. Зная, что на счету родственника лежат деньги, вырученные от продажи унаследованной квартиры, Белевский перевел все средства на свои реквизиты.

Пока потерпевший проходил лечение, злоумышленник распорядился чужими деньгами по собственному усмотрению. Суд, изучив все обстоятельства, приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.