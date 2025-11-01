«Брат назвался его именем при задержании»: россиянин 10 лет не мог устроиться на работу из-за чужой судимости

В Башкирии мужчина в течение десяти лет не мог трудоустроиться из-за ошибки в базе данных, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

Причиной трудностей стало уголовное прошлое его двоюродного брата, который в 2007 году совершил кражу. При задержании правонарушитель воспользовался внешним сходством и назвался именем родственника.

Ситуация вскрылась только спустя десятилетие, когда мужчина запросил официальную справку об отсутствии судимости.

Выяснилось, что все эти годы в информационных системах содержались недостоверные сведения о его привлечении к уголовной ответственности. Именно эти ошибочные данные служили основанием для многочисленных отказов в трудоустройстве.

Аналогичный случай произошел в Челябинске, где у местной жительницы были арестованы банковские счета из-за наличия двойника в Краснодаре.

Налоговые органы предложили женщине самостоятельно решать проблему, посоветовав лично обратиться в краснодарские ведомства.