«Брат» в камне: в Екатеринбурге открыли памятник Балабанову в виде трамвайного вагона
E1.RU: в Екатеринбурге открыли памятник Балабанову в виде вагона из «Брата»
В центре Екатеринбурга торжественно открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает портал E1.RU. Скульптурная композиция представляет собой грузовой вагон трамвая из легендарного фильма «Брат», в котором, свесив ноги, сидит сам Балабанов.
Памятник установили около Дворца молодежи — недалеко от школы, где учился режиссер. Как пояснил рок-музыкант Александр Пантыкин, место выбрано не случайно: именно здесь Балабанов проводил свое время.
Торжественное мероприятие посетили звезды кино и VIP-гости, в том числе режиссер Никита Михалков, бывший министр культуры России Владимир Мединский, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, а также писатель Александр Проханов.