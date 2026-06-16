«Брат» в камне: в Екатеринбурге открыли памятник Балабанову в виде трамвайного вагона

В центре Екатеринбурга торжественно открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает портал E1.RU . Скульптурная композиция представляет собой грузовой вагон трамвая из легендарного фильма «Брат», в котором, свесив ноги, сидит сам Балабанов.

Памятник установили около Дворца молодежи — недалеко от школы, где учился режиссер. Как пояснил рок-музыкант Александр Пантыкин, место выбрано не случайно: именно здесь Балабанов проводил свое время.

Торжественное мероприятие посетили звезды кино и VIP-гости, в том числе режиссер Никита Михалков, бывший министр культуры России Владимир Мединский, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, а также писатель Александр Проханов.