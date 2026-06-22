Орлова отреагировала на требования Шепелева для встречи с сыном Фриске

Российская певица и крестная мать сына покойной Жанны Фриске прокомментировала информацию о жестких требованиях Дмитрия Шепелева для встречи с крестником, сообщает Super.

Артистка призвала прекратить распространение слухов, которые вводят людей в заблуждение.

«Я не комментирую ситуацию ни для кого без исключений», — сказала Орлова.

В годовщину смерти Жанны Фриске Шепелев заявил, что получал множество предложений о встрече от родителей певицы. Они хотели видеть внука, но при этом, по его словам, непременно перед камерами. Телеведущий заявил, что не готов к таким встречам, считая, что семья не должна становиться контентом для телешоу.

Чуть позже появилась информация о том, что сама Орлова обратилась к Шепелеву с просьбой увидеться с крестником. Тогда же телеведущий вновь заявил, что она должна состояться без камер.

Напомним, конфликт между Шепелевым и семьей Фриске длится уже 11 лет. Родственники певицы не раз жаловались, что телеведущий не разрешает видеться с внуком.

Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске пригрозил лишить наследства внука из-за позиции Дмитрия Шепелева.