«Тренировки при раке не вредят, а помогают»: онколог Сатирова вступилась за Лерчек на фоне слухов о симуляции

Результаты обследования подтвердили наличие у блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, тяжелого онкологического заболевания, заявил ее адвокат Константин Третьяков. Он подчеркнул, что защита блогера относится к проверке подлинности медицинских документов спокойно.

По словам юриста, официальная экспертиза поможет закрыть тему и прекратить бесконечные домыслы, которые сопровождают ее историю последние месяцы.

Несмотря на подтвержденный диагноз, активный образ жизни Валерии продолжает вызывать вопросы у части интернет-пользователей. Она регулярно публикует кадры из спортзала, посещает светские мероприятия и не скрывает, что продолжает работать над проектами. Многие в Сети считают такое поведение невозможным при серьезном онкологическом диагнозе. Однако врачи, наблюдающие блогера, придерживаются иного мнения.

Онколог Елена Сатирова высказалась резко в защиту Чекалиной, пишет Teleprogramma.org. Она возмутилась подозрениями в обмане и заявила, что придумать онкологический диагноз невозможно — это не та болезнь, которую можно симулировать.

«А то, что придумать этот диагноз невозможно — факт. И я как онколог с 24-летним стажем ответственно заявляю: заниматься спортом не только можно, но и нужно!» — заявила Сатирова.

По ее словам, умеренная физическая активность улучшает качество жизни пациентов с онкологией и помогает бороться с астенией, тошнотой и депрессивными состояниями.

Сатирова пристыдила тех, кто сомневается в диагнозе и публично обвиняет больного человека. Она призвала критиков обратиться к совести и напомнила, что незнание не дает права на травлю.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков рассказал о нюансах прокурорской проверки в отношении Лерчек.