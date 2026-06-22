Екатерина Климова сделала заявление на фоне слухов об увеличении губ

Российская актриса Екатерина Климова неожиданно оказалась в центре обсуждения своей внешности. Все началось с того, что она опубликовала в социальных сетях свежее селфи. Поклонники сразу заметили изменения в области губ. Многие заподозрили, что актриса прибегла к помощи филлеров или других косметологических процедур. Впрочем, находились и те, кто считал, что виной всему неудачный ракурс или даже обработка нейросетями. Споры разгорелись нешуточные.

Как пишет Teleprogramma.org, сама Екатерина долго хранила молчание. Однако вместо того, чтобы оправдываться или объяснять причины изменений, она поступила иначе. В своем микроблоге актриса пригласила всех желающих на свои театральные постановки.

«Приходите на спектакль, увидите все своими глазами», — написала она.

В одном из недавних интервью актриса уже высказывалась по поводу пластических операций. Она считает, что этот вопрос — личное дело каждой женщины, и не любит обсуждать его публично. Климова называет подобные темы интимными и не считает нужным отчитываться перед зрителями.

При этом Екатерина призналась, что регулярно посещает косметологов, но о хирургических вмешательствах предпочитает не распространяться. Поддерживать молодость ей помогают спорт, правильное питание и качественный уход за кожей.

Ранее жена звездного хирурга Тимура Хайдарова призналась в 11 пластических операциях.