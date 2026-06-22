Кофе перед сном: онколог раскрыл метод проснуться в два раза бодрее за 20 минут

Онколог Владимир Ивашков вскрыл секрет, который переворачивает представление о дневной дреме: выпить чашку кофе прямо перед тем, как закрыть глаза, и проснуться через 20 минут свежим как огурчик — это не шутка, а научно обоснованный «кофейный нап». Об этом сообщает Lenta.ru.

Главное правило — не переспать. 10–20 минут достаточно, чтобы мозг вошел в поверхностный сон, но не успел провалиться в глубокую фазу, из которой выход всегда тяжелый. Ивашков ссылается на исследования: именно такая пауза бодрит лучше любого энергетика. А если добавить к этому чашку эспрессо прямо перед тем, как лечь, то кофеин начнет действовать аккуратно к моменту пробуждения — и вы встанете не просто отдохнувшим, а вдвойне заряженным. Это и есть лайфхак, который уже оценили спортсмены и топ-менеджеры.

Однако врач предупреждает: после 15 часов экспериментировать не стоит — циркадные ритмы пойдут вразнос, и ночной сон превратится в мытарство. Кофе тоже подойдет не всем: гипертоникам и людям с тревожностью лучше пропустить этот трюк или заменить кофеин на тёплый зелёный чай. Но для здорового взрослого человека «кофейный нап» — это бесплатная альтернатива таблеткам от усталости.

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