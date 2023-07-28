Браузер Opera GX научили подделывать историю запросов пользователей

В браузер Opera GX с обновлением добавили новую функцию, которая подделает историю запросов пользователя в случае его смерти. Браузер признает пользователя «мертвым», если он не будет пользоваться им больше 2 недель. О новой функции разработчики рассказали в своем блоге .

Функция получила название Fake My History, и была введена в конце июля. Если браузер не будет использоваться более 14 дней, Opera GX заменит настоящую историю поиска на поддельную, «приятную».

История запросов сменится на поисковые запросы в стиле «бесплатные онлайн-курсы для личного роста» и «как перевести бабушку через дорогу». В компании посчитали, что такая функция пригодится многим пользователям, опасающимся, что в их историю заглянет кто-то посторонний.

В блоге сообщается, что вскоре обновление заработает в штатном режиме.