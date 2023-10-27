Бразильские прокуроры хотят привлечь к ответственности Banco do Brasil за работорговлю в позапрошлом веке

Фото: [ Рабы на кофейной плантации в Бразилии в конце XIX века/Викимедиа ]

Прокуратура Бразилии изыскивает способы, чтобы привлечь национальный банк страны за работорговлю в середине 1800-х годов, пишет The Washington Post.

Тогда самым процветающим работорговцем был Жозе Бернардино да Са. Несмотря на запрет трансантлантической работорговли, он сумел переправить из Африки около 20 000 невольников, на чем и сколотил свое гигантское состояние.

Работорговец финансировал Banco do Brasil. Национальный банк не отрицает своей тогдашней связи с да Са, но считает, что не должен нести ответственность за грехи общества двухсотлетней давности.