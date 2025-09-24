Бренд на грани исчезновения? Что ждет Coca-Cola в России уже в октябре

Право на товарный знак Coca-Cola в России может быть утрачено уже в конце октября, если компания не успеет продлить регистрацию в Роспатенте до истечения срока действия. Об этом также сообщило РИА Новости .

Американская компания Coca-Cola рискует лишиться прав на свой товарный знак в России уже в конце октября. Согласно данным Роспатента, действие регистрации истекает 31 октября, и на данный момент правообладатель не подал документы для продления.

Ранее компания неоднократно продлевала регистрацию своего бренда, последний раз это происходило в 2015 году. Ситуация изменилась после марта 2022 года, когда Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Летом того же года производство напитков под международными брендами было полностью прекращено.

Российское подразделение компании было переименовано в «Мултон Партнерс» и переориентировано на выпуск отечественной продукции, включая «Добрый Cola». Истечение срока действия товарного знака может создать правовой вакуум вокруг использования бренда Coca-Cola на российском рынке, если компания не успеет оформить продление до указанной даты.

В России также есть другие бренды лимонадов: Lapochka, «Черноголовка», Lemonardo и другие.

