«На переработку нужны ресурсы»: выяснилось, чем опасны протеиновые батончики
Гастроэнтеролог Сухорукова назвала последствия употребления протеиновых батончик
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Протеиновые батончики стали обыденностью для многих спортсменов, следящих за питанием. Но мало кто знает, что они могут оказать на здоровье и негативное влияние.
О возможных последствиях употребления популярного спортивного лакомства предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.
«Нередко протеиновые батончики содержат большое количество подсластителя. При бесконтрольном употреблении они могут повлиять на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов (атеросклероза)», – сообщила Сухорукова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнула, что батончики можно отнести к спортивному питанию, но они не должны заменять полноценные приемы пищи.
«Желательно есть не более двух батончиков за сутки, так как высокий процент белка требует дополнительных ресурсов организма для переработки этого продукта», – добавила Сухорукова.
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