Бренд-стратег Дяченко рассказал, как стать успешным блогером

По словам бренд-стратега Александра Дяченко, для того чтобы стать успешным блогером, следует регулярно обновлять контент. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что это останавливает многих авторов на пути к популярности, а сами известные блогеры работали над контентом в течение нескольких лет.

По мнению эксперта, в основе любого долгосрочного проекта лежит понятная концепция с упором на потребности аудитории. В этой ситуации важно понимать, о чем именно будет блог и кто может стать потенциальной аудиторией. Кроме того, следует внимательно подойти к выбору площадки. Например, сегодня популярностью пользуется Telegram, однако вовлечь новую аудиторию довольно дорого.

Он добавил, что даже наиболее интересный блог останется незамеченным, если его не продвигать, поэтому есть смысл подумать о пиар-активности, воспользоваться для этого публичными выступлениями, комментариями для прессы, вирусными инфоповодами и участием в коллаборациях с брендами.

Ранее блогер Васильев заявил, что россиян с айфонами не стало меньше.