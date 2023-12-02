Брежнева показала в соцсетях результат теста на ВИЧ с одной полоской

Известно, что певица после отъезда из России занялась благотворительностью. Сначала ее довольно часто можно было увидеть на пунктах гуманитарной помощи. Там она сортировала посылки для беженцев. Однако, у артистки есть еще одна общественная работа, о которой пишет издание «Утро.ру» .

В обязанности Веры Брежневой также входит просвещение людей и деятельность, которая направлена на недопущение распространения ВИЧ-инфекции. Певица решила в очередной раз напомнить людям о том, что о такой болезни нельзя забывать, даже несмотря на обилие других международных проблем.

По словам Брежневой, тест можно сдать даже бесплатно, причем времени это много не займет. В доказательство звезда сама прошла через данную процедуру. Она опубликовала снимок с тестом, который свидетельствует об отрицательном результате.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вера Брежнева вновь прокомментировала развод с Константином Меладзе.