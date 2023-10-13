Вера Брежнева вновь прокомментировала развод с Константином Меладзе

Как пишет портал «Дни.ру» , в последнее время в сети распространилось много недостоверной информации, которая касается разрыва супругов. Исполнительница решила прервать молчание и высказаться на этот счет.

Слухи о разладе в семье ходили давно, однако, несмотря на это, их развод все же многих привел в шок. Брежнева долго не решалась говорить о причинах подобного решения, а потому в сети начали появляться неприятные сплетни.

Но это не побудило исполнительницу развеять мифы одним четким ответом. Вместо этого она попросила «оставить за собой право это не комментировать». Звезда хочет, чтобы публика с уважением приняла эту просьбу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что певица подтвердила свой развод с мужем. Тогда же она рассказала о своем новом альбоме.