Бриллианты, сапфиры и бериллы на ₽36 млн: чем закончился вояж россиянки из Дубая через VIP-зал

Шереметьевские таможенники остановили 46-летнюю россиянку, прилетевшую из Дубая, в вип-зале на «зеленом» коридоре. В ходе выборочного контроля в ее багаже и ручной клади обнаружили 14 украшений, 19 пар серег, а также четыре пары обуви и шесть аксессуаров.

Пассажирка утверждала, что это личные вещи, а таможенные правила ей неизвестны. Однако экспертиза показала, что все изделия оригинальные, выполнены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и берилла, а их общая стоимость составила ₽36 млн.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере — статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до ₽500 тыс. Однако женщина признала вину, оплатила таможенные сборы в размере ₽9 млн и перечислила в бюджет двукратное возмещение ущерба — еще более ₽18 млн, после чего уголовное дело прекратили.