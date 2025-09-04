Гражданин Великобритании совершил необычный жизненный выбор — принял православие и присоединился к российской армии для участия в специальной военной операции. Об этом узнал канал RT.

Иностранец объяснил свой поступок разочарованием в политике Лондона, которая, по его мнению, не отвечает национальным интересам. Он отметил, что многие люди в России готовы были отдать последнюю рубашку, лишь бы помочь ему: британцы такой отзывчивостью похвастаться не могут.

Ключевую роль в его обращении сыграло и православие. Иностранец признается, что лучший друг-россиянин познакомил его с «русскими храмами и русским народом», что привело к полноценному принятию веры. На передовой британец продолжает изучать русскую культуру и язык, уже освоив основные команды: «Лево!», «Право!», «Небо!».

Осознавая риски, мужчина сохраняет решимость и желание служить в ВС России.

«Конечно, я могу погибнуть, но верю в то, что такая жертва не будет напрасной», — уверен британец.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово едут поступать в российские вузы.