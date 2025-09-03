Иностранцы массово едут поступать в российские вузы

Наиболее востребованным российское образование остается у жителей стран СНГ и Азии. Согласно исследованию РСМД «Образовательная миграция в Россию: современное состояние и перспективы развития», в лидерах по количеству студентов находятся Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия, Египет и Иран. Примечательно, что за пятилетний период с 2019 по 2024 год поток учащихся из Китая, Индии, Египта и Ирана удвоился, а из стран Содружества Независимых Государств вырос на 15–20%.

Статистика Министерства просвещения РФ подтверждает эти тренды: в 2024 году в российских вузах обучались 376 тысяч иностранцев, представляющих 170 государств мира. Этот показатель на 40 тысяч превышает данные предыдущего года. Граждане стран СНГ формируют крупнейшую группу, насчитывающую 220 тысяч человек. В общей структуре студенческого контингента России на иностранных учащихся приходится 8,5%.

