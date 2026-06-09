Британец узнал страшную правду спустя несколько лет: его лечили от Паркинсона

В Великобритании жителю Джону Гранахану на протяжении нескольких лет ставили неверный диагноз, связывая его симптомы с чрезмерным употреблением чая. Позднее выяснилось, что у мужчины развивается болезнь Паркинсона.

Первым признаком заболевания стало неконтролируемое дрожание ноги, после чего он обратился за медицинской помощью. Врачи, исключив серьезные патологии на начальном этапе, предположили, что причина может быть связана с высоким потреблением кофеина. По словам медиков, пациент выпивал около десяти чашек чая в день.

Назначенное лечение, направленное на снижение симптомов, не дало ожидаемого эффекта. Лишь спустя несколько лет углубленного обследования был установлен корректный диагноз.

Сам пациент отмечает, что заболевание существенно повлияло на его повседневную жизнь и восприятие окружающими. Из-за нарушения походки его нередко ошибочно принимают за человека в состоянии алкогольного опьянения, а в общественные заведения его иногда не допускают. В настоящее время мужчина использует вспомогательные средства передвижения и проходит поддерживающее лечение, поскольку радикальной терапии болезни Паркинсона не существует.