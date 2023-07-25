Британия обсудит с Совбезом ООН «угрозу» гражданским суднам в Черном море

Великобритания намерена выступить в Совбезе ООН, чтобы обсудить «угрозу», исходящую от России гражданским суднам в Черном море. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам главы МИД Джеймса Клеверли, Британия предполагает, что Россия может нацелиться на гражданские корабли в Черном море, чтобы продолжить препятствовать поставкам продовольствия с территории Украины. В ближайшее время государство планирует обратить на это внимание Совбеза ООН.

Действие зерновой сделки прекратилось из-за нарушения условий. Большая часть поставок уходила западным странам, хотя продовольствие должно было отправляться в Африку. Когда Россия закрыла сделку, Украина заявила, что любой ценой продолжит поставки, в ответ на это Россия начала проверять все корабли, входящие в украинские порты.