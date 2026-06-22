Британка списала симптомы рака груди на беременность и узнала о диагнозе на 20-й неделе

33-летняя учительница из Великобритании Джоанна Уолтерс в интервью Mirror рассказала, как приняла признаки смертельной болезни за обычные изменения при беременности. Узелок размером с горошину, припухлость и покраснение кожи она связала с маститом — состоянием, знакомым ей по предыдущим родам.