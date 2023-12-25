Британка устроила неверному бойфренду «смертельный аттракцион» на машине

Британку Элис Вуд будут судить за убийство местного жителя. Было установлено, что она использовала свой легковой транспорт для расправы.

По предварительной версии, молодой человек отдыхал на вечеринке с Вуд во время празднования дня рождения ее коллеги. Однако в какой-то момент он стал активно флиртовать с девушкой, что вывело Элис из себя. Сев в машину, она дождалась выхода бойфренда из дома, а затем нажала педаль газа. От неожиданности молодой человек не смог среагировать, попав под днище машины.

В результате Вуд прокатила свою жертву по асфальту, и везла около 158 метров. От полученных травм 24-летний «пассажир» скончался, пишет LBC.

Сама Вуд отрицает, что устраивала «смертельный аттракцион». По ее версии, наезд был случайностью, и в неверности подозревали ее. Также она заявляет, что не собиралась наезжать на парня, а просто его не заметила. Это проверили по камерам уличного наблюдения: судя по кадрам, девушка все-таки действовала намеренно и даже переехала пешехода дважды.