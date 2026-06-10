Британку обязали снять гориллу спустя годы на фасаде: что пошло не так

В Великобритании женщину обязали демонтировать скульптуру гориллы, установленную на фасаде дома, после решения суда о несоответствии внешнему виду района. Об этом пишет Газета.ру.

Судебное решение по необычному спору

В Великобритании 59-летняя Адель Тил проиграла судебный спор о праве оставить декоративную скульптуру гориллы на фасаде своего дома. Решение было принято после обращения городских властей, сообщает Mirror.

Причина претензий властей

По оценке отдела планирования, размещенная фигура не соответствует архитектурному облику района. На этом основании женщине было выдано предписание о демонтаже, а позднее отклонена поданная апелляция.

История установки скульптуры

Фигура весом около четырех килограммов находилась у владельцы более 15 лет и ранее была размещена у ее дома в Лидсе. После переезда в Уэйкфилд она приобрела скульптуру повторно за 600 фунтов стерлингов и закрепила ее на фасаде между окнами второго этажа.

Решение суда и дальнейшая судьба объекта

Суд постановил убрать скульптуру в течение четырех недель. После демонтажа объект планируется передать в магазин, где он будет выставлен на публичное обозрение на неопределенный срок.

Реакция владелицы

Адель Тил выразила удивление решением, заявив, что не ожидала столь серьезного конфликта из-за декоративной пластиковой фигуры, которая долгое время не вызывала претензий.