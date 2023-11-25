Британская газета рассказала о тратах короля денег умерших людей на свои нужды

Король Карл III использует деньги тех людей, которые умирают, не имея наследников, на ремонт своей собственности. В то же время он утверждает, что все такие деньги уходят на благотворительность.

В Великобритании со времен феодализма есть закон, что все имущество резидентов Ланкаширского графства, которые умирают, не имея наследников и не составив завещание, отходит королю. Об этом сообщило издание The Guardian. Журналисты подсчитали, что за последние 70 лет королевская семья получила порядка 1,2 миллиарда фунтов стерлингов из этого источника дохода. Официально говорится, что все такие средства направляются на благотворительные цели.

В то же время, на благотворительность отдается не самая большая доля из этих средств. Все остальное тратится на ремонт королевских имений, которые монарх затем сдает в аренду. Общество в Британии уже возмутилось такой практикой, причем во дворце отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Там не стали ни подтверждать, ни отвергать данную информацию.